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Kia debutta a livello mondiale con la concept car Vision Meta Turismo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2026, Kia presenta Vision Meta Turismo, un concept che reinterpreta il concetto di grand tourer per l’era digitale, fondendo performance, comfort e interazione immersiva.  

Il design abbina una silhouette ribassata e filante a superfici scolpite, mentre l’abitacolo punta su una nuova esperienza utente con configurazioni differenziate per guidatore e passeggero. 

Tra gli elementi più innovativi figurano il volante ispirato al gaming, modalità di utilizzo dedicate, Speedster, Dreamer e Gamer, head-up display in realtà aumentata, controlli analogici integrati e un sistema che simula cambi marcia, sonorità e feedback fisici per rendere più emozionale la guida elettrica. 

 

Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design, ha affermato: “La nostra presenza a Milano quest’anno segna un momento fondamentale per il Design Kia: un momento in cui la riflessione interiore e l’espressione esteriore convergono lungo un unico asse. “Resonance of Opposites” è più di una mostra; rappresenta una pietra miliare del nostro percorso, un riflesso della nostra crescita e del nostro impegno a plasmare un futuro più sostenibile attraverso la curiosità e un’innovazione ponderata e continua. Illustrando il percorso che si sviluppa partendo dalle esplorazioni interiori dei nostri designer fino ad arrivare ad un’espressione concreta rappresentata dalla nostra linea di concept, invitiamo il pubblico a scoprire come la nostra filosofia sia di continua ispirazione e si manifesti in ogni decisione creativa che prendiamo.”
 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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