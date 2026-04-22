smart Concept #2, il grande ritorno della city car piu’ famosa di sempre

(Adnkronos) – Al Salone di Pechino, smart accelera la propria trasformazione globale e rilancia il legame con la mobilità urbana presentando a Pechino la nuova Concept #2, un prototipo che anticipa la futura reinvenzione della storica city car a due posti, insieme alla prima mondiale della smart #6 EHD.



Accanto alle già note smart #1, #3 e #5, il brand punta ora su due nuovi tasselli strategici: da un lato il ritorno alle origini con una compatta due posti elettrica, dall’altro l’ingresso nel segmento delle berline premium elettrificate.

La nuova piccolina di smart si caratteriuua da linee compatte, volumi generosi, livrea bicolore bianco opaco e oro caldo, dettagli premium e superfici traslucide delineano un modello pensato per un pubblico urbano attento a design e praticità.

Basata sulla nuova piattaforma proprietaria Electric Compact Architecture (ECA), la futura smart #2 promette fino a 300 km di autonomia, ricarica rapida dal 10% all’80% in meno di 20 minuti e funzionalità Vehicle-to-Load (V2L).

La #2 garantisce inoltre un’agilità straordinaria, con un raggio di sterzata di appena 6,95 metri, ideale per la mobilità urbana.

Al fianco della futura city car, smart ha svelato anche la smart#6 EHD, nuova fastback premium che segna l’ingresso del marchio nel segmento delle berline. Caratterizzata da una silhouette aerodinamica ispirata allo squalo e da uno spazio interno di livello executive, sarà inizialmente commercializzata solo in Cina.

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