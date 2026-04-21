Alla Milano Design Week Fiat guarda in avanti con ‘Ciao Futuro!’

(Adnkronos) – Si chiama ‘Ciao Futuro!’ lo spazio con cui Fiat partecipa alla Milano Design Week 2026 e nel quale si presenta la visione del brand sul futuro della mobilità urbana come esperienza socialmente rilevante, culturalmente guidata e orientata al design. Aperto da un dialogo sul design della piccola auto compatta del futuro – con la partecipazione dell’AD Olivier François, di François Leboine, Head of Design Fiat e del Maestro Giorgetto Giugiaro, insieme agli studenti dei tre progetti finalisti di IED Torino e ISIA Roma – ‘Ciao Futuro!’ si sviluppa come un racconto incentrato sul Dna del design dello storico marchio torinese, mettendo in luce come Fiat abbia costantemente risposto alle esigenze in evoluzione delle città – e come le città stesse siano state plasmate dal brand.

Al suo interno peraltro Fiat presenta tre progetti finalisti di design di piccole vetture sviluppati da studenti di IED e ISIA (‘Ippo’ di Luca Di Tonto e Alessio Vasta, ‘Lumo su misura’ di Elettra Cappugi e Daniel Saviuc e ‘Fizz’ di Gabriele Menozzi) che rappresentano un ponte concreto tra heritage e innovazione, radicato nei valori di compattezza e DNA inconfondibile.

Per tutta la durata della Design Week, fino a domenica 26 aprile, il pubblico sarà invitato a esplorare i progetti e a votare il proprio preferito, partecipando attivamente a una conversazione condivisa su design, creatività e futuro dell’abitare urbano.

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