Nuovi riconoscimenti per Pirelli P Zero Trofeo RS

(Adnkronos) – Il Pirelli P Zero Trofeo RS è il migliore tra i pneumatici più veloci al mondo, pensati per il circuito ma omologati anche per l’uso stradale. A sostenerlo è la piattaforma Tyre Reviews, che ha messo a confronto quattro prodotti fra quelli disponibili sul mercato europeo e nordamericano. Il P Zero Trofeo RS rappresenta il vertice della gamma stradale di Pirelli ed eredita soluzioni tecnologiche dall’esperienza nel motorsport dove l’azienda compete ai massimi livelli da 120 anni. “Ho dovuto ricalibrare i punti di frenata due volte perché il grip era sempre superiore alle mie aspettative”, scrive Jonathan Benson, durante la prova di handling su asciutto, dove il P Zero Trofeo RS si è posizionato al primo posto registrando il tempo più veloce sul giro, dimostrandosi “nettamente superiore” alla concorrenza. Elevato il livello di aderenza e di confidenza mostrati dall’asse anteriore. Anche nel test in frenata su asciutto il pneumatico Pirelli si è posizionato al primo posto, registrando il minor spazio di frenata. Inoltre, il pneumatico Pirelli si è distinto soprattutto per la sua costanza di rendimento, confermando una delle caratteristiche principali del prodotto, in grado, anche nelle condizioni di utilizzo più intense, di mantenere performance elevate a lungo.

Le caratteristiche evidenziate sono state confermate anche da un altro recente test, condotto dalla rivista Auto Bild Sportscars, che ha messo a confronto cinque semi-slick con omologazione stradale. Anche in questa prova, il P Zero Trofeo RS ha conquistato il primo posto nella comparativa con il giudizio di “Esemplare”, aggiudicandosi la vittoria grazie alle migliori prestazioni sull’asciutto e alla sua elevata costanza sulle lunghe distanze.

Il P Zero Trofeo RS è un pneumatico semi slick, pensato per la pista ma omologato anche per l’uso stradale. Originariamente sviluppato per il primo equipaggiamento, è ora disponibile anche nel mercato del ricambio, portando a tutti i clienti l’esperienza di Pirelli maturata con i fitment su misura dei modelli più performanti dei segmenti prestige e premium. È pensato per chi cerca pneumatici ultra-high-performance in grado di valorizzare al massimo le prestazioni della propria vettura. Pur essendo concepito per l’uso in circuito, gli ingegneri Pirelli hanno lavorato per garantire un elevato livello di sicurezza anche su asfalto bagnato.

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