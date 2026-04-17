GWM sbarca ufficialmente in Italia

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GWM, acronimo di Great Wall Motor, avvia ufficialmente la propria attività commerciale in Italia e annuncia l’inizio delle vendite nel nostro Paese a partire da giugno 2026. Il debutto sul mercato italiano rappresenta una nuova tappa nella strategia di espansione europea del gruppo cinese, che punta a rafforzare la propria presenza nel continente con una gamma articolata di modelli elettrificati, termici e a nuova tecnologia.

In Italia il marchio opererà attraverso una filiale diretta e una rete di concessionari ufficiali che entrerà progressivamente a regime dalla prossima estate. Il piano prevede assistenza post-vendita strutturata, formazione tecnica certificata, logistica ricambi con magazzini in Italia e in Europa e una garanzia fino a 7 anni o 150 mila chilometri.

Primo modello destinato al mercato italiano sarà GWM ORA 5, SUV compatto che inaugurerà il lancio commerciale del brand nel nostro Paese. Il modello sarà proposto con diverse soluzioni di propulsione, tra cui versioni ibride, termiche ed elettriche.

Nel corso del 2026 è inoltre previsto l’arrivo di altri modelli strategici, tra cui GWM Jolion MAX e GWM H7, due SUV destinati rispettivamente a una clientela più orientata alla famiglia e a utenti interessati a viaggi, outdoor e utilizzo off-road.

Sul fronte tecnologico, GWM sviluppa internamente piattaforme, batterie, motori e sistemi ibridi come Hi4 e Hi4-T, oltre a soluzioni digitali proprietarie come Coffee OS 3.0, un sistema connesso che integra infotainment, aggiornamenti OTA e assistenza alla guida evoluta.

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