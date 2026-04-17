Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, torna il benzina manuale

(Adnkronos) – Con la Lancia Ypsilon Turbo 100, il marchio introduce una variante che va controcorrente rispetto alla crescente automatizzazione. In un mercato sempre più orientato verso elettrificazione e cambi automatici, questa versione riporta al centro il piacere della guida manuale, senza rinunciare a contenuti tecnici aggiornati.

La nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 è stata presentata a Milano, la nuova motorizzazione turbo benzina da 100 CV si inserisce in una strategia più ampia che punta a offrire alternative concrete. Accanto alle versioni ibride ed elettriche, questa configurazione rappresenta la scelta più accessibile della gamma, pensata per chi cerca semplicità e controllo diretto.

Il cuore del progetto è un tre cilindri da 1,2 litri, capace di sviluppare 101 CV e una coppia di 205 Nm già ai bassi regimi. Il comportamento è studiato per garantire una risposta pronta, soprattutto nell’utilizzo urbano, dove elasticità e facilità di gestione fanno la differenza.

Il cambio manuale a sei marce non è una scelta nostalgica, ma una risposta precisa a una domanda ancora presente sul mercato italiano. Esiste infatti una fascia di automobilisti che preferisce mantenere un rapporto diretto con il veicolo, privilegiando semplicità meccanica e costi di gestione contenuti.

Sul piano tecnico, l’attenzione si concentra sull’efficienza: iniezione diretta ad alta pressione, ciclo Miller e soluzioni mirate alla riduzione degli attriti contribuiscono a migliorare consumi e prestazioni.

La nuova versione si distingue anche per un aggiornamento degli interni, dove la presenza della leva del cambio modifica l’impostazione del tunnel centrale, introducendo soluzioni più funzionali per l’utilizzo quotidiano.

Dal punto di vista commerciale, la Ypsilon Turbo 100 si posiziona con un prezzo inferiore rispetto alle varianti ibride, ampliando il pubblico potenziale.

È disponibile su tutti gli allestimenti, mantenendo invariato il livello qualitativo della gamma.

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