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Nissan: strategia di lungo periodo tra AI, elettrificazione e gamma più snella

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Nissan definisce la propria strategia industriale di lungo periodo con la visione “
Mobility Intelligence for Everyday Life”
, un piano che punta a integrare intelligenza artificiale, elettrificazione e semplificazione dell’offerta per rafforzare competitività e posizionamento globale. 

Al centro della strategia lo sviluppo anche di veicoli “AI-defined”, con l’obiettivo di estendere le tecnologie proprietarie di guida intelligente a circa il 90% della gamma nel lungo termine, migliorando sicurezza, automazione e interazione con il conducente. 

Il piano prevede anche un’evoluzione significativa dell’offerta tecnologica, con un mix di soluzioni elettrificate che includerà sistemi ibridi di nuova generazione, plug-in e range extender.
 

Ivan Espinosa, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Questo è il momento giusto per articolare la visione a lungo termine di Nissan che ci porterà oltre il piano Re:Nissan e tracciamo un percorso chiaro per il futuro. La nostra visione definisce la direzione che Nissan intende seguire, ponendo l’esperienza del cliente come nostra priorità. Promuovendo la mobility intelligence, forniremo prodotti e tecnologie più sicuri, più intuitivi e più accessibili, con un valore eccezionale e un’esperienza complessiva più gratificante.”
 

Nello specifico, Heartbeat rappresenterà i modelli che incarnano l’identità, il valore emotivo e l’innovazione di Nissan; Core, imodelli che sostengono il business globale; Growth, i modelli mirati all’espansione dove sta crescendo la domanda e Partner, i modelli che estendono la copertura di mercato attraverso collaborazioni. 

Nissan in questo contesto ha presentato nuovi modelli come: il nuovo X‑Trail e Rogue Hybrid e‑POWER – Juke EV – Xterra e Skyline.
 

Nissan lavorerà su una razionalizzazione dell’offerta ( 45 modelli) mentre i modelli globali saranno ridotti, ma acquisendo un posizionamento più chiaro e maggiore focalizzazione su mercati chiave. In questo contesto, il rinnovo della gamma rappresenta uno degli strumenti principali per migliorare competitività e marginalità.
 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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