19.3 C
Firenze
venerdì 17 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milano Design Week, Dongfeng racconta la dualità della mobilità

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Alla Milano Design Week 2026, Dongfeng Motor Italia sceglie un approccio meno convenzionale per raccontare la propria idea di mobilità. L’evento “Two Natures. Infinite Scapes”, ospitato al Teatro Alcione, non si limita a esporre due modelli, ma costruisce un percorso esperienziale che ruota attorno al concetto di dualità, oggi sempre più centrale anche nell’automotive. 

Il progetto Dongfeng si sviluppa come un ambiente immersivo dove elementi contrastanti convivono senza cercare una sintesi forzata. Da una parte materiali caldi, quasi materici, dall’altra superfici fredde e leggere. Il risultato non è una fusione, ma una tensione costante che diventa linguaggio progettuale. La luce, utilizzata come segno netto e tagliente, rappresenta il punto di contatto tra queste due dimensioni, evidenziando più la distanza che la convergenza. 

 

A incarnare concretamente questo approccio sono due modelli molto diversi tra loro. La Voyah Passion L rappresenta la declinazione più elegante e silenziosa del marchio: una berlina che punta su linee fluide, comfort e una percezione quasi isolata rispetto all’ambiente esterno. L’idea è quella di un’auto che protegge, che filtra, che riduce il rumore, non solo acustico, del contesto circostante. 

All’opposto si colloca la MHero 1, un Suv elettrico pensato per un utilizzo più estremo. Qui il rapporto è diretto, quasi fisico, con la strada e con il terreno. Le soluzioni tecniche, comprese le configurazioni a range esteso, sono orientate a garantire prestazioni anche fuori dall’asfalto, mantenendo però al centro il tema della sostenibilità. 

Due interpretazioni che non si sovrappongono, ma convivono. Ed è proprio questo il punto: Dongfeng non cerca una sintesi, ma mette in evidenza la possibilità di scegliere tra approcci differenti, entrambi coerenti con un presente in rapido cambiamento. La mobilità che emerge non è proiettata in un futuro lontano, ma già inserita nella quotidianità, concreta e accessibile. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.3 ° C
19.9 °
18.4 °
68 %
1.7kmh
6 %
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1607)ultimora (846)Video Adnkronos (183)ImmediaPress (168)sport (109)Tecnologia (64)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati