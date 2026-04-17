Omicidio Bongiorni, il 17enne trasferito all’istituto penale minorile di Firenze: convalidato l’arresto

MASSA – Resta in cella il diciassettenne fermato per l’omicidio volontario di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso la sera dell’11 aprile scorso in piazza Palma a Massa, sotto gli occhi del figlio di undici anni. Lo ha deciso il gip del Tribunale per i minorenni di Genova al termine dell’udienza di convalida che si è tenuta ieri mattina (16 aprile). Il giovane, uno dei cinque indagati nell’inchiesta sulla tragedia, è stato trasferito dal centro di prima accoglienza ligure all’istituto penale minorile di Firenze.

Durante l’interrogatorio di garanzia, assistito dall’avvocato Nicola Forcina, il minore ha risposto a tutte le domande, ribadendo la versione fornita fin dall’inizio: ha sostenuto di aver ricevuto una testata da Bongiorni e di aver risposto colpendolo con un pugno. Una ricostruzione, quella della reazione per legittima difesa, che secondo i legali troverebbe riscontro nelle parole di due testimoni presenti in piazza: un amico dell’indagato e una ragazza che sedeva a un tavolino, quest’ultima del tutto estranea ai due gruppi coinvolti nella lite. Il contatto fisico tra l’uomo e il diciassettenne sarebbe stato citato anche nell’ordinanza del giudice.

Mentre l’inchiesta giudiziaria cerca di cristallizzare le singole responsabilità, Massa si prepara a dare l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni. I funerali si terranno domani (18 aprile) e a celebrarli sarà il vescovo monsignor Mario Vaccari, alle 15 nel duomo della città, in un clima di profondo dolore che ha spinto il sindaco Francesco Persiani a proclamare il lutto cittadino.

Le bandiere italiana ed europea saranno esposte a mezz’asta sui palazzi pubblici, in segno di partecipazione al cordoglio di una comunità ancora scossa da una violenza tanto improvvisa quanto fatale.