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Sabato i funerali del 47enne ucciso a Massa: proclamato il lutto cittadino

Stabilita l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali e sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli pubblici

Cronaca
REDAZIONE
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Giacomo Bongiorni (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura

MASSA – In segno di cordoglio per la tragica morte di Giacomo Bongiorni, è stato proclamato il lutto cittadino per sabato (18 aprile) giornata in cui si svolgeranno i funerali, previsti alle 15 nel Duomo di Massa – basilica cattedrale di San Pietro Apostolo e San Francesco d’Assisi.

L’ordinanza dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali; la sospensione delle manifestazioni e degli spettacoli pubblici previsti nella giornata;

Il Comune per l’occasione invita la cittadinanza a rispetttare e partecipare al cordoglio nelle forme e modalità che riterra più opportune evitando comportamenti che contrastino  con il carattere luttuoso della giornata.

© Riproduzione riservata

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