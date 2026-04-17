Addosso ha hashish e medicinali: arrestato un 22enne a Castelfiorentino

CASTELFIORENTINO – Un giovane di origini marocchine di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castelfiorentino durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

L’operazione è scattata in piazza delle Stanze Operaie. L’atteggiamento sospetto del giovane ha attirato l’attenzione dei militari impegnati nel pattugliamento, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.

Il controllo ha permesso di rinvenire un panetto di hashish del peso di circa 79 grammi, oltre a una manciata di pasticche di un medicinale antiepilettico. Insieme alla droga, il ventiduenne nascondeva circa 150 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, e un coltellino di 10 centimetri ancora sporco di sostanza, utilizzato per il taglio delle dosi.

Il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio e denunciato er il porto di strumenti atti ad offendere. Dopo aver trascorso la notte nelle celle di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto è stato convalidato nella giornata successiva.