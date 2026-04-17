19.3 C
Firenze
venerdì 17 Aprile 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Addosso ha hashish e medicinali: arrestato un 22enne a Castelfiorentino

L'atteggiamento sospetto del giovane ha attirato l'attenzione dei carabinieri impegnati nel pattugliamento del comune

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
Meno di 1 ' di lettura

CASTELFIORENTINO – Un giovane di origini marocchine di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castelfiorentino durante un servizio di controllo del territorio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti.

L’operazione è scattata in piazza delle Stanze Operaie. L’atteggiamento sospetto del giovane ha attirato l’attenzione dei militari impegnati nel pattugliamento, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale.

Il controllo ha permesso di rinvenire un panetto di hashish del peso di circa 79 grammi, oltre a una manciata di pasticche di un medicinale antiepilettico. Insieme alla droga, il ventiduenne nascondeva circa 150 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, e un coltellino di 10 centimetri ancora sporco di sostanza, utilizzato per il taglio delle dosi.

Il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio e denunciato er il porto di strumenti atti ad offendere. Dopo aver trascorso la notte nelle celle di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’arresto è stato convalidato nella giornata successiva.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
19.3 ° C
19.9 °
18.4 °
68 %
1.7kmh
6 %
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
19 °
Mar
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1628)ultimora (850)Video Adnkronos (188)ImmediaPress (171)sport (111)Tecnologia (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati