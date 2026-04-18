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Fiamme in un edificio abbandonato usato per alloggio dai senza tetto a Sesto Fiorentino

Una persona che era rimasta all'interno è stata evacuata dai vigili del fuoco. Locali del secondo e terzo piano invasi dal fumo

Cronaca
REDAZIONE
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Fiamme in un edificio abbandonato usato per alloggio dai senza tetto a Sesto Fiorentino (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

SESTO FIORENTINO – Paura in un alloggio di fortuna per senzatetto nel Fiorentino. 

I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano e della sede centrale, sono intervenuti questa mattina (18 aprile) in via Tevere a Sesto Fiorentino, nella zona industriale dell’Osmannoro, in un edificio dismesso e occupato da persone senza fissa dimora, per un incendio che sta interessando il secondo e il terzo piano dell’immobile composto da sei piani fuori terra.

Sul posto hanno operato due squadre, un’autoscala, due autobotti e un carro aria. I vigili del fuoco hanno evacuato una persona rimasta all’interno dei locali che erano invasi dai fumi della combustione.

L’incendio che ha interessato alcuni vani del secondo e del terzo piano è stato estinto. Sul posto equipaggi sanitari e forze dell’ordine ma alla fine il bilancio è rassicurante: nessun altro è rimasto coinvolto nel rogo.

© Riproduzione riservata

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