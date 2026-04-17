Fermati a un posto di blocco, nell’auto la refurtiva di due colpi appena compiuti

CORTONA – I carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due persone di origine rumena, senza fissa dimora, in quanto ritenute responsabili di aver trafugato da un supermercato di Camucia cosmetici e prodotti per l’igiene personale, per un valore di oltre 3mila euro, nonché da un negozio di elettronica di Foligno due aspirapolveri del valore di circa 1500 euro.

In particolare, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Cortona e delle stazioni di Castiglion Fiorentino e Camucia stavano effettuando un posto di blocco lungo la strada regionale 71, quando la loro attenzione è stata attirata da un’autovettura su cui viaggiavano le due persone.

Una volta iniziato il controllo degli occupanti del mezzo, i militari dell’Arma hanno potuto constatare che i due, di 27 e 41 anni, erano già noti alle forze dell’ordine e, pertanto, hanno deciso di perquisire l’autovettura, al cui interno è stata rinvenuta la merce.

I militari hanno conseguentemente iniziato indagini finalizzate a verificarne la provenienza, accertando che parte della refurtiva era stata trafugata da Camucia e da Foligno. Unitamente alla refurtiva, i carabinieri hanno sequestrato anche una pinza utilizzata per il taglio delle placche antitaccheggio.

Fondamentali per la ricostruzione del tragitto effettuato dai due si sono rivelate ancora una volta le telecamere installate nei pressi delle attività commerciali e lungo le principali arterie di comunicazioni tra Umbria e Toscana.

Terminati gli accertamenti, i carabinieri di Cortona hanno arrestato i due per furto aggravato, conducendoli, su disposizione del magistrato di turno della Ppocura della Repubblica di Arezzo, al carcere del capoluogo aretino.

Sono in corso ulteriori indagini da parte della procura del capoluogo aretino, per accertare la provenienza dell’ulteriore refurtiva sequestrata dai militari dell’Arma, costituita da champagne e altre bottiglie di alcolici.

L’operazione testimonia la costante attenzione dell’autorità giudiziaria e dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori.