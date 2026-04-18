Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News 18 Aprile 2026 10:09 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video News Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti a innovazione in tutte le filiere’ Video News Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno 17 morti Video News L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa” Video News Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 17 aprile 2026 Video News Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Video News Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Carica altri Firenze cielo sereno enter location 23.7 ° C 24.6 ° 23.1 ° 30 % 4.5kmh 0 % Sab 25 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Mar 21 ° Mer 18 ° Ultimi articoli Primo Piano Tre intossicati nell’incendio di un appartamento a Terranuova Bracciolini Primo Piano La Regione Toscana rifinanzia monitoraggio e contrasto alla vespa velutina Primo Piano Cpr in Toscana, Giani ribadisce il no. Si infiamma il dibattito politico Demografica Povertà educativa, la nuova misura Istat va oltre la dispersione scolastica Salute e Benessere Notti in Pronto soccorso, vite in corsia. Medici e infermieri si raccontano nel podcast ‘Globuli bianchi’ SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video News Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti a innovazione in tutte le filiere’ Video news Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video News Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti a innovazione in tutte le filiere’