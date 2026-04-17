Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno 17 morti Video News 17 Aprile 2026 23:55 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa” Video News Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 17 aprile 2026 Video News Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Video News Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News A. Benetton: “Sviluppo dell’aeroporto Fiumicino è grande occasione” Video News Angeloni: “Accordo UE-India offre opportunità di partenariati strategici su settori tech” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 13.8 ° C 13.9 ° 12.6 ° 49 % 1.5kmh 0 % Sab 26 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Mar 19 ° Mer 17 ° Ultimi articoli Demografica Povertà educativa, la nuova misura Istat va oltre la dispersione scolastica Salute e Benessere Notti in Pronto soccorso, vite in corsia. Medici e infermieri si raccontano nel podcast ‘Globuli bianchi’ Euro Zoom Magyar scatenato ‘licenzia’ il presidente ungherese e caccia in diretta la giornalista del programma di punta: “La fabbrica di bugie finirà” Salute e Benessere Infezioni multiresistenti, nuovi dati confermano efficacia cefiderocol Primo Piano Omicidio Bongiorni, il 17enne trasferito all’istituto penale minorile di Firenze: convalidato l’arresto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa” Video News Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026 Video news Video News L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa” Video News Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026