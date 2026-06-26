Imprese: cresce l’impatto di Bat Trieste sul territorio, ogni euro investito ne genera 5,5 per Video News 26 Giugno 2026 10:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare Video News Manenti (Rigetti Computing): ‘computer quantistici con Qubit grazie alla tecnologia chiplet’ Video News Tech, Albanese (Telus): “Tutela dati e sviluppo calcolo quantistico nel prossimo futuro” Video News Tech, Damour (Ihes): “Computer quantistico potrebbe rivoluzionare comprensione buchi neri” Video News Imprese: Tracogna (Mib), ‘con Bat Trieste aumento consistente dell’occupazione’ Video News Imprese: Masè (Bat Italia), ‘il 90% del valore che creiamo resta nel territorio di Trieste’ Video News Imprese: Di Paolo (Bat Trieste), ‘studio Mib di Trieste mostra importanza del valore condiviso’ Video News Paola Di Benedetto, dal successo in tv alle nozze con Raoul Bellanova – Aggiungi contatto podcast Video News Oltre l’armadio: dal fast fashion all’economia circolare del tessile urbano Video News Henkel sfida le altezze della Sagrada Familia e Loctite porta il Made in Italy nell’opera di Gaudì Video News Carcere e caldo estremo, l’allarme dei Garanti dei detenuti Video News Imprese, Viani (Henkel): “La storia di Gaudí si intreccia con la nostra” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 34.7 ° C 35.6 ° 33.2 ° 34 % 1.3kmh 12 % Ven 37 ° Sab 39 ° Dom 40 ° Lun 41 ° Mar 39 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Bellomo (Iss): “45% demenze può essere evitato con la prevenzione” Salute e Benessere Vanacore (Iss): “In 5 anni possiamo evitare 30mila casi di demenza” Salute e Benessere Prevenire demenza e ictus, al via studio in 21 centri italiani Lavoro Iziwork, come cambia il mercato del lavoro in somministrazione e il modo di trovare nuovi profili Ambiente ed Energia Ondata di caldo, l’impatto sui ghiacciai italiani SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare Video News Manenti (Rigetti Computing): ‘computer quantistici con Qubit grazie alla tecnologia chiplet’ Video News Tech, Albanese (Telus): “Tutela dati e sviluppo calcolo quantistico nel prossimo futuro” Video news Video News Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare Video News Manenti (Rigetti Computing): ‘computer quantistici con Qubit grazie alla tecnologia chiplet’ Video News Tech, Albanese (Telus): “Tutela dati e sviluppo calcolo quantistico nel prossimo futuro”