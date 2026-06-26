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Vanacore (Iss): “In 5 anni possiamo evitare 30mila casi di demenza”

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Con questo progetto pilota l’Italia si pone all’avanguardia a livello europeo perché, per la prima volta, portiamo la prevenzione primaria e secondaria della demenza e dell’ictus direttamente negli ambulatori dedicati all’ictu”. Lo ha detto Nicola Vanacore, responsabile Osservatorio Demenze dell’Istituto superiore di sanità, intervenuto oggi a Roma all’evento ‘La prevenzione della demenza e dell’ictus. Il contributo italiano alla Joint Action europea Jade Health’, promosso dalla Rin-Rete Irccs delle neuroscienze e della neuroriabilitazione, in collaborazione con l’Iss. 

“È una novità importante – continua Vanacore – che consente di diffondere e implementare strategie di prevenzione non solo a livello di popolazione, ma anche a livello individuale, come sta già avvenendo in molti Paesi. La prevenzione sarà determinante per rendere sostenibile il nostro sistema sanitario. Nel Piano nazionale delle demenze – precisa – ci siamo posti l’obiettivo di evitare, nei prossimi 5 anni, 30mila casi di demenza, riducendo del 10% la prevalenza di 11 fattori di rischio modificabili. Accanto alle terapie farmacologiche e non, dobbiamo investire molto sulla prevenzione: solo utilizzando tutte le leve disponibili potremo affrontare in modo efficace malattie così complesse”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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