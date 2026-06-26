Imprese: Di Paolo (Bat Trieste), ‘studio Mib di Trieste mostra importanza del valore condiviso’ Video News 26 Giugno 2026 10:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Imprese: Tracogna (Mib), ‘con Bat Trieste aumento consistente dell’occupazione’ Video News Imprese: Masè (Bat Italia), ‘il 90% del valore che creiamo resta nel territorio di Trieste’ Video News Imprese: cresce l’impatto di Bat Trieste sul territorio, ogni euro investito ne genera 5,5 per Video News Paola Di Benedetto, dal successo in tv alle nozze con Raoul Bellanova – Aggiungi contatto podcast Video News Oltre l’armadio: dal fast fashion all’economia circolare del tessile urbano Video News Henkel sfida le altezze della Sagrada Familia e Loctite porta il Made in Italy nell’opera di Gaudì Video News Carcere e caldo estremo, l’allarme dei Garanti dei detenuti Video News Imprese, Viani (Henkel): “La storia di Gaudí si intreccia con la nostra” Video News Carbone (Henkel): “Progetto Sagrada Familia, una sfida unica ad alta complessità” Video News Drammatico incidente tra Foggia e Manfredonia, morti tre giovani 26/06/2026 Video News Alimentazione: nutrizionista Bernardi, ‘per comunicazione migliore passare da divieti ad istruzioni Video News Alimentazione: ‘Buoni a sapersi’ di Ivsi per una comunicazione chiara su salumi e salute Carica altri Firenze poche nuvole enter location 34.7 ° C 35.6 ° 33.2 ° 34 % 1.3kmh 12 % Ven 37 ° Sab 39 ° Dom 40 ° Lun 41 ° Mar 39 ° Ultimi articoli Lavoro In Basilicata torna ‘Sirino in transumanza’ Primo Piano Autista di pullman ucciso da una pietra, altri cinque arresti a Rieti Tecnologia La scommessa di Instagram per sfidare YouTube sulla TV Tecnologia Oppo Enco Air5 Pro, la recensione Lavoro Cni, ingegneria del mare rappresenta una frontiera strategica SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Imprese: Tracogna (Mib), ‘con Bat Trieste aumento consistente dell’occupazione’ Video News Imprese: Masè (Bat Italia), ‘il 90% del valore che creiamo resta nel territorio di Trieste’ Video News Imprese: cresce l’impatto di Bat Trieste sul territorio, ogni euro investito ne genera 5,5 per Video news Video News Imprese: Tracogna (Mib), ‘con Bat Trieste aumento consistente dell’occupazione’ Video News Imprese: Masè (Bat Italia), ‘il 90% del valore che creiamo resta nel territorio di Trieste’ Video News Imprese: cresce l’impatto di Bat Trieste sul territorio, ogni euro investito ne genera 5,5 per