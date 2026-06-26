L’attività diplomatica italiana all’estero – 26 giugno 2026 Video News 26 Giugno 2026 16:08 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Wmf 2026, Fantomatica presenta un corto tutto realizzato con l’Ai Video News Wmf 2026, presentato il primo negozio in Italia gestito dall’Ia Video News Salute: Paolini (Adi), ‘premio riconosce lavoro ricercatori e ne sostiene la crescita’ Video News Salute: Gonzalez Sans (Danone Italia), ‘con premio su microbiota investiamo nel futuro della Video News Salute: gastroenterologo Barbara, ‘dieta, stile di vita e alimenti come probiotici e kefir possono Video News Salute: Danone Italia celebra i 60 anni nella giornata mondiale del microbioma Video News Rassegna stampa estera del 26 giugno 2026 Video News Bruxelles sta ridimensionando il suo piano sui data center? – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Fisico Mukhanov: “Tutto ha avuto origine da una fluttuazione quantistica accidentale” Video News Ia, Virkkunen (Ue): “Accelerare innovazione, ma consapevoli dei rischi” Video News Fisica Lanzara: “Ai ha cambiato l’arte di inventare materiali” Video News Kim (Duke University); “Settore quantistico europeo può giocare un ruolo di primo piano” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 36 ° C 36.5 ° 35.4 ° 32 % 2.7kmh 40 % Ven 35 ° Sab 38 ° Dom 40 ° Lun 41 ° Mar 40 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Farmaci, Ramundo (Ibg): “Equivalenti e biosimilari fondamentali per governance spesa” Salute e Benessere Invecchiamento attivo, Vaia: “Serve un welfare che accompagni le persone e renda praticabile la prevenzione” Sport nazionale Il volo spettacolare di 8 piloti con tuta alare sopra il Monte Bianco Primo Piano Legge elettorale Regione Toscana, Antonella Bundu: “Si cambia ciò che non mette in discussione il potere” Cronaca Fermato da un passante dopo il furto da Zara: arrestato dalla polizia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Wmf 2026, Fantomatica presenta un corto tutto realizzato con l’Ai Video News Wmf 2026, presentato il primo negozio in Italia gestito dall’Ia Video News Salute: Paolini (Adi), ‘premio riconosce lavoro ricercatori e ne sostiene la crescita’ Video news Video News Wmf 2026, Fantomatica presenta un corto tutto realizzato con l’Ai Video News Wmf 2026, presentato il primo negozio in Italia gestito dall’Ia Video News Salute: Paolini (Adi), ‘premio riconosce lavoro ricercatori e ne sostiene la crescita’