Fisica Lanzara: “Ai ha cambiato l’arte di inventare materiali” Video News 26 Giugno 2026 15:24 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Kim (Duke University); “Settore quantistico europeo può giocare un ruolo di primo piano” Video News Tech, Iannetti (Psn): ”Impegnati con Ue a sviluppare percorsi per maggiore autonomia e sovranità” Video News Pizzi (Anitec-Assinform): “Italia eccellenza nel campo del quantum” Video News Tech: Fulgenzi (Ferrari), ‘grazie alla simulazione digitale si può anticipare la realtà’ Video News Tech: Petecchi (Pirelli), ‘L’intelligenza artificiale cambierà il modo di fare impresa’ Video News Crimea in stato d’emergenza, a Mosca batterie antiaeree sui tetti Video News Turismo: piccoli borghi sempre più attrattivi, +326% di richieste in 3 anni secondo Airbnb Video News Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare Video News Manenti (Rigetti Computing): ‘computer quantistici con Qubit grazie alla tecnologia chiplet’ Video News Tech, Albanese (Telus): “Tutela dati e sviluppo calcolo quantistico nel prossimo futuro” Video News Tech, Damour (Ihes): “Computer quantistico potrebbe rivoluzionare comprensione buchi neri” Video News Imprese: Tracogna (Mib), ‘con Bat Trieste aumento consistente dell’occupazione’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 35.9 ° C 36.7 ° 34.9 ° 35 % 3.6kmh 84 % Ven 37 ° Sab 38 ° Dom 40 ° Lun 41 ° Mar 40 ° Ultimi articoli Cronaca Firenze, si rafforza la Polizia di Prossimità: accordo con l’Associazione Nazionale Carabinieri Primo Piano Violenza e spari a Montignoso, i locali dovranno chiudere all’una e mezza Primo Piano Legge elettorale Regione Toscana, Pd chiede abolizione listino bloccato: “Gli elettori devono scegliere propri rappresentanti” Cronaca Incendio di sterpaglie ai bordi della FiPiLi all’altezza di Cascina Cultura ed Eventi Un podcast tutto toscano per i 40 anni degli accordi di Schengen SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Kim (Duke University); “Settore quantistico europeo può giocare un ruolo di primo piano” Video News Tech, Iannetti (Psn): ”Impegnati con Ue a sviluppare percorsi per maggiore autonomia e sovranità” Video News Pizzi (Anitec-Assinform): “Italia eccellenza nel campo del quantum” Video news Video News Kim (Duke University); “Settore quantistico europeo può giocare un ruolo di primo piano” Video News Tech, Iannetti (Psn): ”Impegnati con Ue a sviluppare percorsi per maggiore autonomia e sovranità” Video News Pizzi (Anitec-Assinform): “Italia eccellenza nel campo del quantum”