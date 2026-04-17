Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale Video News 17 Aprile 2026 15:18 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News A. Benetton: “Sviluppo dell’aeroporto Fiumicino è grande occasione” Video News Angeloni: “Accordo UE-India offre opportunità di partenariati strategici su settori tech” Video News India, Massolo: “In uno scenario multipolare, Europa sviluppi autonomia strategica” Video News Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile Video News Iran, Pahlavi: “Serve supporto esterno, come Zelensky lottiamo contro un occupante” Video News Iran, Pahlavi: “Potrei essere leader per governo di transizione, no a vendette” Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Carica altri Firenze poche nuvole enter location 26.2 ° C 27.4 ° 23.8 ° 40 % 4.6kmh 20 % Ven 26 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Lun 23 ° Mar 20 ° Ultimi articoli Lavoro Food, ‘Taste of Roma’ torna dal 6 al 10 maggio e festeggia 10 anni Editoriale Occupazione e gap di genere: se l’Italia è ultima in Europa Euro Zoom Riconversione militare delle case automobilistiche: dopo la Germania, tocca agli Usa Euro Zoom Sudan, 812 milioni di euro da Bruxelles per “la pace della popolazione” Finanza Mps, De Mattia (ex Bankitalia) cita (liberamente) la metafora di D’Azeglio: “Fatta governance bisogna governare” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video news Video News Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità