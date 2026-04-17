Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News 17 Aprile 2026 13:28 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News A. Benetton: “Sviluppo dell’aeroporto Fiumicino è grande occasione” Video News Angeloni: “Accordo UE-India offre opportunità di partenariati strategici su settori tech” Video News India, Massolo: “In uno scenario multipolare, Europa sviluppi autonomia strategica” Video News Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile Video News Iran, Pahlavi: “Serve supporto esterno, come Zelensky lottiamo contro un occupante” Video News Iran, Pahlavi: “Potrei essere leader per governo di transizione, no a vendette” Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Video News Adnkronos Q&A: tra le sfide per l’Ssn la riforma della legislazione farmaceutica Video News Agricoltura: presentato a Roma il Manifesto per il Biocontrollo, l’alleanza per il futuro delle Video News Milano Design Week: ‘Musa’ di Smeg coniuga estetica e funzionalità giocando con la luce Carica altri Firenze poche nuvole enter location 26.2 ° C 27.4 ° 23.8 ° 40 % 4.6kmh 20 % Ven 26 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Lun 23 ° Mar 20 ° Ultimi articoli Lavoro Ecco Human check, il decalogo per un customer journey umano Primo Piano Lo spaccio avviene fra i corridoi del supermercato: arrestato un pusher 21enne Sport nazionale Serie A , il Napoli prosegue la sua imbattibilità al Maradona anche con la Lazio: azzurri a 1,50 su Sisal.it Tecnologia L’IA Google sbarca su Mac: Gemini sfida Siri sul suo terreno Tecnologia Metro 2039 riporta l’incubo nucleare sotto il suolo di Mosca SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News A. Benetton: “Sviluppo dell’aeroporto Fiumicino è grande occasione” Video news Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News A. Benetton: “Sviluppo dell’aeroporto Fiumicino è grande occasione”