Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Video News 17 Aprile 2026 15:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video News A. Benetton: “Sviluppo dell’aeroporto Fiumicino è grande occasione” Video News Angeloni: “Accordo UE-India offre opportunità di partenariati strategici su settori tech” Video News India, Massolo: “In uno scenario multipolare, Europa sviluppi autonomia strategica” Video News Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile Video News Iran, Pahlavi: “Serve supporto esterno, come Zelensky lottiamo contro un occupante” Video News Iran, Pahlavi: “Potrei essere leader per governo di transizione, no a vendette” Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.9 ° C 25.8 ° 23.2 ° 42 % 5.1kmh 0 % Ven 23 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Lun 23 ° Mar 20 ° Ultimi articoli Primo Piano Omicidio Bongiorni, il 17enne trasferito all’istituto penale minorile di Firenze: convalidato l’arresto Sport La Pianese alza l’asticella: con la Juve Next Gen per assicurarsi la sfida playoff in casa Salute e Benessere Maniaci dell’ordine o disordinati cronici, cosa dice la psicologia Salute e Benessere Allergie, non solo pollini nemici degli occhi: l’inquinamento aumenta fino a 9 volte il rischio di congiuntivite Salute e Benessere Morte 13enne Alessandro Farina, legale famiglia ‘Cassazione conferma tardiva diagnosi diabete’ SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità Video news Video News Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale Video News Telemedicina non sconosciuta ai medici. Da Enpam corso formativo unificante Video News Farmaci, la sfida dei prezzi tra innovazione e sostenibilità