Folla in cattedrale per i funerali di Giacomo Bongiorni

MASSA – Una folla commossa e silenziosa ha dato oggi (18 aprile) l’ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso l’11 aprile scorso sotto gli occhi del figlio di 11 anni. La cattedrale di Massa è stata il centro di un abbraccio collettivo che ha coinvolto l’intera città, ferita da una tragedia definita da tutti come assurda. In segno di profondo cordoglio, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino, con le bandiere esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici.

L’ingresso della bara in duomo è stato accompagnato dal rintocco delle campane e da un lungo, sentito applauso. All’interno della chiesa, gremita in ogni ordine di posto, si sono stretti attorno alla famiglia le autorità locali, i rappresentanti delle città vicine e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Fuori, un tappeto di fiori, disegni e messaggi ha testimoniato l’affetto di una comunità che ancora fatica a elaborare quanto accaduto.

Il momento più toccante della cerimonia è stato affidato all’orazione del vescovo Mario Vaccari, che ha voluto riaffermare il valore civile e umano della vittima. “Giacomo ha fatto una cosa giusta”, ha dichiarato il vescovo durante l’omelia, ricordando come il gesto fatale di Bongiorni — il richiamo a un gruppo di giovani che stavano creando disordine e rovinando una bottiglia di vetro — sia stato un atto di senso civico che è degenerato in una violenza inaudita.

Rivolgendosi direttamente ai familiari, Vaccari ha espresso il dolore di un’intera città: “Siete stati raggiunti da qualcosa di ingiusto”. Il pensiero del prelato è andato poi al piccolo figlio della vittima, testimone impotente dell’aggressione: “Al tuo papà che ti chiedeva di alzarsi voglio dire: era un uomo buono. Quello che ha fatto era giusto. Portalo con te”.

Scarica qui l’omelia del vescovo Vaccari

Con queste parole, la città di Massa ha provato a cristallizzare l’immagine di Bongiorni come un uomo che ha pagato il prezzo estremo per aver difeso, con un gesto di coraggio, il decoro e la sicurezza della propria piazza.