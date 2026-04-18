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FiPiLi, torna al suo posto il ponte mobile dei Navicelli

Con l'ausilio di grandi gru, l'impalcato completamente rinnovato verrà sollevato dalla chiatta navale e riposizionato nella sua sede sopraelevata

EconomiaPrimo Piano
REDAZIONE
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ponte fipili darsena
Foto di archivio-AV
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LIVORNO – Quarantadue giorni di lavoro ininterrotto, centinaia di operazioni coordinate tra istituzioni, imprese e autorità portuali, con la puntuale regia della Città Metropolitana di Firenze che gestisce l’arteria stradale FiPiLi per la Regione Toscana: domani (19 aprile) a partire dalle  12, il ponte mobile levatoio Navicelli, snodo fondamentale della strada di grande comunicazione FiPiLi al confine tra Livorno e Pisa, compie il passo più atteso.

Con l’ausilio di grandi gru, l’impalcato completamente rinnovato verrà sollevato dalla chiatta navale, il cui allestimento è stato completato sabato, e riposizionato nella sua sede sopraelevata. “Un momento atteso, tanto tecnico quanto simbolico – sottolinea Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla FiPiLi – Il ponte torna a essere il ponte, pienamente”.

© Riproduzione riservata

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