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I fondi regionali ridisegnano Fornace: 200mila euro per la logistica e gli spazi pubblici

Un importante piano infrastrutturale per il centro lucchese: in arrivo un nuovo parcheggio, il completamento dei marciapiedi e una viabilità totalmente rinnovata

Economia
REDAZIONE
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Montecarlo
Foto di: Toscana Notizie
1 ' di lettura

FORNACE – Un’importante iniezione di fondi per cambiare il volto della frazione di Fornace. Il centro abitato situato nel comune di Montecarlo, in provincia di Lucca, si prepara a un significativo intervento di riqualificazione urbana grazie al sostegno economico della Regione Toscana.

Durante la sua ultima seduta, la Giunta regionale ha infatti dato il via libera a uno stanziamento straordinario pari a 200.000 euro. Le risorse saranno impiegate per un pacchetto di lavori infrastrutturali mirato a migliorare la vivibilità della zona: il progetto prevede la costruzione di un nuovo parcheggio pubblico, la sistemazione e il potenziamento della viabilità locale, oltre all’atteso completamento dei marciapiedi.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una più ampia strategia politica di supporto alle amministrazioni locali. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha sottolineato la precisa volontà dell’ente di mantenere un dialogo costante con i Comuni, prestando attenzione e risorse a quelle necessità che, pur potendo apparire di modesta entità, si rivelano in realtà snodi strategici e funzionali per lo sviluppo dei territori.

A inquadrare ulteriormente il senso dell’operazione è intervenuto Filippo Boni, assessore regionale alle infrastrutture e all’urbanistica. Boni ha evidenziato come l’obiettivo di questi finanziamenti straordinari sia proprio la rinascita e la rivitalizzazione dei centri minori. Nel caso specifico di Fornace, l’idea di rigenerazione urbana non passa attraverso la costruzione di nuove cubature, bensì tramite il rinnovamento logistico e la valorizzazione degli spazi esistenti. Lo scopo finale è quello di rendere le aree pubbliche maggiormente fruibili, semplificando e migliorando concretamente la qualità della vita dei cittadini.

© Riproduzione riservata

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