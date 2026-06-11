La riforma del codice doganale europeo e le opportunità per le aziende a Firenze

FIRENZE – Le novità legate alla riforma del codice doganale europeo e le strategie per rendere più competitive le imprese che esportano sono state al centro di un incontro tra istituzioni ed esperti del settore logistico. Al convegno, ospitato nella sede di Confindustria Toscana, hanno partecipato i rappresentanti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e di Confetra Firenze per analizzare l’impatto delle nuove normative comunitarie in un momento di forti tensioni geopolitiche internazionali.

L’attenzione si è concentrata in particolare sulle semplificazioni procedurali e sullo sdoganamento centralizzato. Si tratta di meccanismi pensati per armonizzare le formalità a livello europeo, permettendo alle aziende di gestire tutti gli adempimenti direttamente dal luogo in cui hanno la propria sede legale, a prescindere da quale sia l’ufficio d’importazione fisica delle merci.

“Il processo di riforma del codice doganale europeo – spiega il direttore territoriale di Adm, Davide Bellosi – giunge a conclusione in un momento di restrizioni commerciali e shock sui prezzi dell’energia. Il nuovo testo offre strumenti che migliorano l’efficienza nel contrasto alle frodi grazie all’analisi dei rischi e valorizza la trasparenza degli operatori”.

Durante il dibattito è emerso anche il futuro passaggio della certificazione dall’attuale modello di operatore economico autorizzato alla nuova qualifica basata sulla fiducia e sul controllo dei flussi operativi. Una transizione che, secondo il presidente di Asso.To.S.C.A, Mario Bartoli, rischia di modificare un percorso di certificazione che in Italia ha già coinvolto la maggior parte delle aziende di spedizione e di esportazione.

Al tavolo dei relatori, moderati dal docente Enrico Perticone, si sono confrontati i dirigenti nazionali di Adm e i rappresentanti del ministero delle Imprese e del made in Italy. L’appuntamento ha visto inoltre la partecipazione di Alicia Silvana Barone, incaricata di affari dell’ambasciata argentina in Italia, e le testimonianze di grandi realtà industriali del territorio come Baker Hughes, Alha Airport e Piaggio, impegnate nel declinare le regole del codice doganale europeo nelle attività quotidiane di commercio internazionale.