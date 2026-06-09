11 milioni per i beni storici: l’appello di Firenze a cittadini e imprese

FIRENZE – Un appello a cittadini e imprese per finanziare il recupero di beni storici e architettonici del territorio. La Città Metropolitana di Firenze ha avviato una campagna di raccolta fondi basata sull’Art Bonus per finanziare una serie di lavori di restauro e messa in sicurezza che interesseranno diverse strutture di sua competenza.

L’obiettivo dell’amministrazione è garantire la conservazione e la fruibilità di un patrimonio immobiliare che comprende Palazzo Medici Riccardi (attuale sede istituzionale dell’ente), gli storici complessi monumentali oggi destinati all’uso scolastico e il Parco Mediceo di Pratolino. L’idea alla base dell’iniziativa è condividere con il settore privato la gestione e la cura di questi spazi, mantenendoli attivi nel tessuto civile e formativo locale.

Il piano si articola in cinque interventi specifici, per i quali si richiede un’erogazione liberale da parte dei finanziatori. Il cantiere più oneroso richiede un importo di 7.395.027,02 euro ed è destinato alla realizzazione di una nuova scala di emergenza e al generale adeguamento alle normative di prevenzione incendi. La conclusione di questi lavori strutturali è in programma per giugno 2028.

Sul fronte paesaggistico e architettonico, il progetto prevede il restauro e la rifunzionalizzazione del Viale degli Zampilli e dell’omonima fontana, un’operazione da 2.326.387,79 euro con consegna fissata al 15 dicembre 2027. Pochi giorni dopo, il 31 dicembre 2027, è prevista la chiusura del cantiere per il completamento del secondo piano e delle sistemazioni esterne delle Scuderie, che necessitano di una copertura finanziaria pari a 1.773.089,18 euro.

Gli ultimi due lotti di lavoro si concentrano su elementi decorativi e artistici ben precisi. Il ripristino delle pareti affrescate e delle porte dipinte della Sala della Boschereccia richiede fondi per 141.821,09 euro, con il termine delle operazioni stimato per settembre 2027. Infine, il restauro del sipario in tela dipinta del Teatro Ottavio Rinuccini prevede una spesa di 58.976,89 euro, con l’obiettivo di ultimare l’intervento entro il 31 dicembre 2026.

Attraverso questo schema di finanziamento, l’ente metropolitano invita il territorio a una partecipazione diretta, puntando a raccogliere le risorse necessarie per tramandare le strutture storiche fiorentine alle generazioni future.