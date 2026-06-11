23.9 C
Firenze
giovedì 11 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Evitare i tribunali con la mediazione: la nuova intesa toscana per tagliare i tempi della giustizia

Firmato al Presidio Mattioli un patto di cinque anni tra Università di Siena, enti camerali e Ordini professionali per promuovere le procedure ADR

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
gruppo mediazione
Foto di: Ufficio stampa / Università di Pisa
1 ' di lettura

SIENA – Nasce in Toscana una rete istituzionale e accademica per promuovere la risoluzione alternativa delle controversie. Oggi, giovedì 11 giugno è stato formalizzato un accordo di durata quinquennale dedicato alla pratica della mediazione e della conciliazione, firmato all’interno della Sala Consiliare del Presidio Mattioli, sede del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena.

Il patto unisce il mondo accademico a quello economico e delle professioni. Oltre all’ateneo senese, l’intesa coinvolge le Camere di Commercio di Firenze e di Arezzo-Siena, insieme agli Ordini degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro attivi nelle province di Arezzo e Siena.

Il progetto prevede la creazione di un gruppo di coordinamento congiunto incaricato di organizzare seminari e percorsi formativi. L’attività si muove su un doppio binario: da un lato l’aggiornamento dei professionisti già operativi, dall’altro la preparazione dei giovani giuristi in tema di strumenti alternativi al tribunale, noti in ambito tecnico con l’acronimo ADR. Lo scopo condiviso dai firmatari è formare figure in grado di offrire a cittadini e imprese opzioni più rapide ed economiche per gestire i conflitti, assecondando le recenti normative nazionali ed europee.

La spinta verso questi metodi di risoluzione trova riscontro nelle ultime rilevazioni diffuse dal Ministero della Giustizia. I dati riferiti al 2025 indicano la registrazione in Italia di 163.473 nuove pratiche di mediazione civile, con un aumento dell’11 per cento rispetto ai livelli precedenti alla pandemia. In parallelo, crescono del 9,5 per cento le procedure demandate direttamente dai magistrati per alleggerire il carico delle aule giudiziarie.

Le statistiche ministeriali evidenziano anche gli effetti della riforma Cartabia sui flussi di lavoro. Nell’ultimo anno, la quota dei primi incontri effettivi ha toccato il 71 per cento del totale delle pendenze. Quando i soggetti coinvolti scelgono di proseguire il confronto oltre la fase puramente informativa, le procedure si chiudono con esito positivo e un accordo tra le parti in oltre la metà dei casi (53,1 per cento), abbattendo in modo tangibile i costi e le tempistiche legati alla giustizia ordinaria.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
23.9 ° C
25.8 °
23.1 °
49 %
3.6kmh
100 %
Gio
26 °
Ven
28 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eurofocus (2066)Adnkronos (1797)ultimora (1112)demografica (643)Video Adnkronos (367)ImmediaPress (258)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati