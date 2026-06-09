Energie rinnovabili, l’impegno della Regione: si individuano le aree idonee

FIRENZE – La giunta regionale ha discusso un pacchetto di provvedimenti attesi e strategici per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Toscana: la proposta di legge che individua le aree idonee alle rinnovabili in Toscana e il mandato agli uffici competenti per la pubblicazione del Prizat (Piano regionale delle zone di accelerazione).

Il quadro legislativo disposto dalla nuova legge statale del 4 del gennaio 2026 lascia poco margine di manovra alle Regioni in merito alla capacità di programmare la diffusione degli impianti fotovoltaici ed eolici, avendo già individuato aree idonee valide su tutto il territorio nazionale e lasciando alle Regioni spazi esigui di discrezionalità per aggiungerne altre.

La Toscana intende tuttavia fare tutto il possibile per favorire la diffusione di questi impianti, nel rispetto delle particolarità della nostra regione, caratterizzata da straordinarie bellezze paesaggistiche, storiche e culturali.

“La Regione Toscana – afferma Giani – produce già il 51 per cento del suo fabbisogno energetico con energie rinnovabili. Oggi, interpretando la legge 4 approvata nel 2026 dal Parlamento italiano, vuole sfruttare al massimo le potenzialità per poter avere, con l’uso dei pannelli fotovoltaici, un incremento di questa quota per arrivare al 2030 passando dal 51 per cento a due terzi della produzione energetica regionale attraverso energie rinnovabili. Parliamo di geotermia, naturalmente ed anche di pannelli fotovoltaici, eolico e fonti idroelettriche”.

“Per questo – continua Giani – abbiamo previsto procedure che non necessitano il rilascio della Via (Valutazione di impatto ambientale), con un piano di accelerazione per gli otto capitoli previsti dalla legge nazionale. Stiamo parlando di luoghi come complessi industriali, cave, discariche, interporti, dove c’è, ad esempio, una distanza di 300 metri dall’autostrada e la possibilità di utilizzare spazi già interessati dal passaggio di arterie infrastrutturali di grande portata”.

“Quindi – aggiunge Giani – abbiamo incrementato quelle che possono essere le aree idonee e conseguentemente abbiamo aggiunto a quello che già prevede la normativa nazionale in materia la possibilità di individuazione di aree idonee non solo nelle autostrade ma anche nelle aree prossime alle strade di interesse regionale ed a una distanza minima di 250 metri dai complessi industriali. Tutto questo, ovviamente, nelle aree non soggette a vincoli di natura ambientale o culturale che comunque impedirebbero la realizzazione degli impianti. La proposta che riguarda le aree idonee interesserà 157 dei 273 comuni della Toscana: un territorio dove noi avremo la possibilità di coniugare la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio con progetti che comprendono la realizzazione di impianti di energie rinnovabili”.

“Uno degli obiettivi di questo pacchetto normativo – conclude Giani – è favorire gli investimenti nelle aree del demanio o del patrimonio regionale, dato che è nelle competenze e nella natura dell’amministrazione agire come motore del cambiamento”.

I provvedimenti prevedono inoltre norme volte a promuovere gli impianti agrivoltaici, a condizione che siano realizzati nel rispetto della continuità dell’attività agricola e dei requisiti tecnici che saranno definiti dalla Regione, favorendo interventi che rappresentino una concreta opportunità di sviluppo e valorizzazione del territorio rurale.

“Le proposte portate in giunta – precisa l’assessore all’ambiente David Barontini – guardano oltre il 2030 e arrivano al 2050 per riuscire a raggiungere quanto prima un’autonomia energetica, che in questo periodo complicato è sempre più importante, rispettando il profilo, la natura e l’identità della Toscana: i nostri paesaggi, le nostre peculiarità, il nostro stile di vita. In questo percorso sarà essenziale il coinvolgimento degli Enti locali con i quali porteremo avanti anche gli sviluppi di una legge che per sua stessa natura è una legge dinamica”.

“Quello che vorremmo – prosegue Barontini – è verificare annualmente la potenza installata rispetto a quella prevista, per riuscire, eventualmente, a correggere la traiettoria e avviare una governance condivisa di tutto il processo alla quale partecipano i rappresentanti dei Comuni e delle Province, quindi Anci e Upi, in modo tale da poter studiare anche delle proposte di modifica per riuscire a rispettare gli obiettivi che ci siamo posti e dare la possibilità di proporre alla Regione un allegato cartografico per aumentare, eventualmente, la percentuale di disponibilità del proprio territorio”.

La proposta di legge sulle aree idonee si accompagna inoltre al mandato conferito agli uffici competenti di procedere nei prossimi giorni agli atti necessari alla pubblicazione della proposta di Piano regionale per l’individuazione delle zone di accelerazione, strumento previsto dalla normativa nazionale per favorire la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili in aree specificamente individuate dalla legge 4/2026.

Nell’ambito delle procedure previste dalla Valutazione ambientale strategica (Vas), il piano verrà quindi pubblicato sul sito della Regione e resterà disponibile per 60 giorni, al fine di consentire ai portatori d’interesse di consultare la proposta e presentare osservazioni. In questa ottica di trasparenza e massimo coinvolgimento dei cittadini è prevista inoltre la pubblicazione di una mappa sul sito web della Regione, che verrà progressivamente aggiornata e implementata, nella quale sarà possibile consultare i dati georeferenziati relativi allo stato delle autorizzazioni e degli impianti sul territorio regionale.

Il pacchetto di provvedimenti sulle aree idonee si concluderà nei prossimi giorni con l’adozione di una seconda proposta di legge volta a promuovere ulteriori semplificazioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni. Si tratta di una facoltà prevista dal decreto legislativo 190/2024 che la Regione Toscana intende utilizzare per sostenere con maggiore efficacia il percorso di transizione energetica.