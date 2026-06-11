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La Toscana trascina le esportazioni italiane: balzo oltre il 30 per cento. Giani: “Sistema produttivo forte e resiliente”

Farmaceutica e metalli preziosi guidano la carica: i due ambiti tecnologici si confermano i canali principali per il consolidamento internazionale

Economia
REDAZIONE
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Quattro anni di guerra Russia-Ucraina, Giani a Bruxelles:
(Foto Fb Eugenio Giani)
1 ' di lettura

L’economia toscana registra un netto incremento sul fronte delle esportazioni. In base alle recenti rilevazioni pubblicate dall’Istat, la regione segna una crescita del 30,2 per cento dei volumi diretti verso i mercati esteri, un dato che stacca nettamente la media nazionale, attualmente ferma all’1,3 per cento.

A spingere le vendite oltre confine sono principalmente due comparti produttivi: l’industria farmaceutica e il settore dei metalli preziosi. Questi due ambiti, caratterizzati da un elevato valore tecnologico e manifatturiero, rappresentano i canali principali attraverso cui le imprese del territorio si sono consolidate sul piano internazionale.

Il quadro tracciato dall’Istituto di statistica è stato accolto positivamente dai vertici della Regione. Il presidente Eugenio Giani ha analizzato i numeri inquadrandoli come un indicatore di solidità dell’intero tessuto economico locale, capace di incidere sui risultati dell’intero Paese: “I dati diffusi oggi dall’Istat segnano un boom dell’export della Toscana con un aumento del +30,2% rispetto a una media nazionale dell’1,3%. Un risultato estremamente positivo che fa della nostra regione il traino per l’export nazionale, confermando con i numeri la forza, la qualità e la resilienza del nostro sistema produttivo”.

Nelle valutazioni del presidente, il risultato raggiunto si lega direttamente all’impegno della forza lavoro e delle realtà aziendali. Soffermandosi sulle azioni future a supporto delle categorie produttive, Giani ha ribadito l’intenzione dell’ente di accompagnare i distretti nelle sfide del mercato: “Dietro a questi numeri non ci sono solo statistiche, ma il lavoro, l’ingegno e il coraggio delle nostre imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori toscani. Come Regione continueremo a fare la nostra parte, sostenendo l’internazionalizzazione, l’innovazione e la transizione ecologica e digitale delle nostre aziende. Questi dati ci confortano, ci rendono orgogliosi e ci spingono a guardare al futuro della Toscana con assoluta fiducia”.

© Riproduzione riservata

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