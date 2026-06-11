La Toscana trascina le esportazioni italiane: balzo oltre il 30 per cento. Giani: “Sistema produttivo forte e resiliente”

L’economia toscana registra un netto incremento sul fronte delle esportazioni. In base alle recenti rilevazioni pubblicate dall’Istat, la regione segna una crescita del 30,2 per cento dei volumi diretti verso i mercati esteri, un dato che stacca nettamente la media nazionale, attualmente ferma all’1,3 per cento.

A spingere le vendite oltre confine sono principalmente due comparti produttivi: l’industria farmaceutica e il settore dei metalli preziosi. Questi due ambiti, caratterizzati da un elevato valore tecnologico e manifatturiero, rappresentano i canali principali attraverso cui le imprese del territorio si sono consolidate sul piano internazionale.

Il quadro tracciato dall’Istituto di statistica è stato accolto positivamente dai vertici della Regione. Il presidente Eugenio Giani ha analizzato i numeri inquadrandoli come un indicatore di solidità dell’intero tessuto economico locale, capace di incidere sui risultati dell’intero Paese: “I dati diffusi oggi dall’Istat segnano un boom dell’export della Toscana con un aumento del +30,2% rispetto a una media nazionale dell’1,3%. Un risultato estremamente positivo che fa della nostra regione il traino per l’export nazionale, confermando con i numeri la forza, la qualità e la resilienza del nostro sistema produttivo”.

Nelle valutazioni del presidente, il risultato raggiunto si lega direttamente all’impegno della forza lavoro e delle realtà aziendali. Soffermandosi sulle azioni future a supporto delle categorie produttive, Giani ha ribadito l’intenzione dell’ente di accompagnare i distretti nelle sfide del mercato: “Dietro a questi numeri non ci sono solo statistiche, ma il lavoro, l’ingegno e il coraggio delle nostre imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori toscani. Come Regione continueremo a fare la nostra parte, sostenendo l’internazionalizzazione, l’innovazione e la transizione ecologica e digitale delle nostre aziende. Questi dati ci confortano, ci rendono orgogliosi e ci spingono a guardare al futuro della Toscana con assoluta fiducia”.