Fiat Topolino edizione speciale Gallo alla Milano Design week 2026

(Adnkronos) – A Milano, durante la Design Week 2026, il colore smette di essere solo un elemento estetico e diventa parte integrante della mobilità. La Fiat Topolino Corallo trasforma la città in un palcoscenico dinamico, dove design e spostamenti quotidiani si fondono in un’unica esperienza visiva.

Il protagonista assoluto è il corallo, una tonalità calda e luminosa che rompe la monotonia urbana e introduce una nuova chiave espressiva. Non è solo una scelta cromatica, ma un linguaggio che racconta energia, leggerezza e un approccio diverso alla mobilità cittadina.

La collaborazione con Gallo evolve e si arricchisce, portando su strada quattro interpretazioni distinte della Topolino. La versione più riconoscibile è quella a righe multicolor, dove il tratto distintivo del brand si estende non solo alla carrozzeria, ma anche agli interni. Sedili e dettagli diventano parte di un progetto coerente, trasformando l’auto in un vero oggetto di design.

Accanto a questa configurazione, emergono tre varianti ispirate al mondo naturale: fondali marini, elementi organici e visioni astratte che reinterpretano il tema del corallo. Non si tratta di semplici decorazioni, ma di un racconto visivo che dialoga con il contesto della Design Week e con il pubblico internazionale che anima Milano in quei giorni.

Per chi cerca un livello ulteriore di personalizzazione, è previsto un allestimento dedicato curato dal designer Massimo Biancone, pensato per rendere ogni esemplare ancora più distintivo.

La Fiat Topolino Corallo mantiene la sua identità pratica e accessibile. Con una lunghezza di poco superiore ai due metri e mezzo, una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia fino a 75 km, si conferma perfettamente allineata alle esigenze urbane. La ricarica domestica e l’accesso alle ZTL rafforzano la sua vocazione cittadina.

L’abitacolo, luminoso e arioso, introduce anche un nuovo quadro strumenti digitale da 8,3 pollici, più intuitivo e leggibile. Un aggiornamento che migliora l’esperienza quotidiana senza snaturare la semplicità del progetto.

La collaborazione si estende anche oltre l’auto, con una capsule di accessori in edizione limitata che riprende il tema cromatico e creativo.

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