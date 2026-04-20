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Zeekr protagonista alla Milano Design Week, debutta la nuova 7GT

Motori
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Zeekr rafforza la propria presenza alla Milano Design Week 2026 e sceglie il palcoscenico milanese per presentare in anteprima italiana la nuova Zeekr 7GT, una berlina totalmente elettrica premium ad alte prestazioni. 

Zeekr fa parte del Geely e con questo nuovo modello la vettura propone linee da granturismo, proporzioni dinamiche e un linguaggio stilistico improntato a un lusso essenziale e contemporaneo. 

Sul piano tecnico, la 7GT nasce su architettura a 800 Volt, sarà disponibile con batterie da 75 o 100 kWh e promette ricariche ultra rapide dal 10 all’80% in circa 13 minuti. Le prestazioni dichiarate parlano di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e velocità massima di 210 km/h. 

 

L’abitacolo è stato progettato con forte attenzione al guidatore, con head-up display in realtà aumentata da 35,5 pollici, quadro strumenti digitale da 13 pollici e numerose soluzioni di personalizzazione. Cinque modalità di guida, capacità di traino e configurazioni dedicate al tempo libero completano il profilo di una vettura pensata sia per l’uso quotidiano sia per i lunghi viaggi. 

“Zeekr è presente alla Milan Design Week con un proprio progetto espositivo, ma abbiamo voluto andare oltre: essere parte attiva di Alcova significa dialogare con una comunità creativa che condivide i nostri stessi riferimenti progettuali. Non si tratta di sponsorizzare un evento, ma di abitare un ecosistema — di portare la mobilità elettrica premium all’interno di una conversazione sul design che consideriamo, per Zeekr, tanto rilevante quanto naturale”, ha dichiarato Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr
 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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