Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Video News 20 Aprile 2026 12:49 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile Video News Dazi UE-USA, Benifei (Pd): “Servono salvaguardie: non farci prendere in giro da Trump” Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’ Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video News Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti a innovazione in tutte le filiere’ Video News Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno 17 morti Carica altri Firenze poche nuvole enter location 21.7 ° C 22.9 ° 20.8 ° 48 % 3.1kmh 20 % Lun 21 ° Mar 21 ° Mer 16 ° Gio 20 ° Ven 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Un 23enne accoltellato a Firenze nelle vicinanze della fermata della tramvia Primo Piano Smantellati a Sovicille due bivacchi destinati allo spaccio Lavoro Milano Design Week, il made in Italy diventa strumento di aggregazione fra materiali e linguaggi Primo Piano Cocaina, coltelli e merce rubata in camera: la polizia arresta un 17enne in un centro di accoglienza Sport nazionale Coppa Italia: Inter, favorita, cerca la finale numero 16, il Como la prima SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile Video News Dazi UE-USA, Benifei (Pd): “Servono salvaguardie: non farci prendere in giro da Trump” Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video news Video News Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile Video News Dazi UE-USA, Benifei (Pd): “Servono salvaguardie: non farci prendere in giro da Trump” Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’