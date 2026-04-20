Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’ Video News 20 Aprile 2026 09:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video News Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti a innovazione in tutte le filiere’ Video News Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno 17 morti Video News L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa” Video News Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026 Carica altri Firenze poche nuvole enter location 14.3 ° C 15.9 ° 12.9 ° 60 % 0.7kmh 14 % Lun 19 ° Mar 23 ° Mer 16 ° Gio 21 ° Ven 21 ° Ultimi articoli Lavoro Arriva ‘Steakhouse d’Italia 2026’, l’unica guida per gli amanti della carne Lavoro Engineering lancia architettura italiana per intelligenza artificiale governabile, aperta e sostenibile Primo Piano ‘Finto’ agente immobiliare scoperto dalla Guardia di Finanza di Pisa: incassate migliaia di euro di provvigioni illecite Cultura ed Eventi Arte, luce e tecnologia a Firenze: la Regione finanzia per la prima volta il Bright Festival Cultura ed Eventi Inaugurato a Pisa il radiotelescopio per studenti più grande d’Italia: mapperà la Via Lattea anche di giorno SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video news Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche”