IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News 20 Aprile 2026 08:43 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video News Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti a innovazione in tutte le filiere’ Video News Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno 17 morti Video News L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa” Video News Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 17 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 17 aprile 2026 Video News Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale 2026 tra sport, Video News Psoriasi per 1,5 mln italiani, oltre 750 visite gratuite nell’Open day nazionale Carica altri Firenze poche nuvole enter location 14.3 ° C 15.9 ° 12.9 ° 60 % 0.7kmh 14 % Lun 19 ° Mar 23 ° Mer 16 ° Gio 21 ° Ven 21 ° Ultimi articoli Primo Piano ‘Finto’ agente immobiliare scoperto dalla Guardia di Finanza di Pisa: incassate migliaia di euro di provvigioni illecite Cultura ed Eventi Arte, luce e tecnologia a Firenze: la Regione finanzia per la prima volta il Bright Festival Cultura ed Eventi Inaugurato a Pisa il radiotelescopio per studenti più grande d’Italia: mapperà la Via Lattea anche di giorno Motori Genesis e Larusmiani alla Milano Design Week 2026 Motori Renault 4 Roland-Garros, il ritorno elettrico in chiave sportiva SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video news Video News Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del