Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News 21 Aprile 2026 13:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante per aerei” Video News Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District” Video News Design Week: Di Pietro (Hisense Italia), ‘con ‘The Colorful District’ interagiamo con nostro Video News Design Week: Pampalone (Hisense Italia), ‘nostra tecnologia Rgb offre esplosione di colori’ Video News ACI–Ministero Istruzione a Lainate e Monza “Insieme per la sicurezza stradale”: coinvolti 650 Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’ Video News Clara: “Basta amori tossici, ora sono più ironica e felice” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 17.4 ° C 18.9 ° 15.9 ° 60 % 4.9kmh 75 % Mar 17 ° Mer 19 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Prevenzione malattia da Rsv nei neonati, via libera Ue all’anticorpo monoclonale clesrovimab Salute e Benessere Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare, ecco le nuove linee guida Ambiente ed Energia Agenda 2030, quasi 3 italiani su 4 ne hanno sentito parlare Lavoro Hunters group, parità di genere è la nuova sfida per transizione ecologica Sport Un premio in Comune alla campionessa di boxe Marta Schiavi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante per aerei” Video news Video News Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante per aerei”