Tumori: oncologo Loupakis, ‘piattaforma online Be Active avvicina pazienti ad attività fisica Video News 21 Aprile 2026 13:34 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante per aerei” Video News Design Week: Hisense colora il Fuorisalone con “The Colorful District” Video News Design Week: Di Pietro (Hisense Italia), ‘con ‘The Colorful District’ interagiamo con nostro Video News Design Week: Pampalone (Hisense Italia), ‘nostra tecnologia Rgb offre esplosione di colori’ Video News ACI–Ministero Istruzione a Lainate e Monza “Insieme per la sicurezza stradale”: coinvolti 650 Video News Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’ Video News Clara: “Basta amori tossici, ora sono più ironica e felice” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 17.4 ° C 18.9 ° 15.9 ° 60 % 4.9kmh 75 % Mar 17 ° Mer 19 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Prevenzione malattia da Rsv nei neonati, via libera Ue all’anticorpo monoclonale clesrovimab Salute e Benessere Dieta mediterranea e prevenzione cardiovascolare, ecco le nuove linee guida Ambiente ed Energia Agenda 2030, quasi 3 italiani su 4 ne hanno sentito parlare Lavoro Hunters group, parità di genere è la nuova sfida per transizione ecologica Sport Un premio in Comune alla campionessa di boxe Marta Schiavi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante per aerei” Video news Video News Cancro colon, medico sport Lanfranconi ‘movimento migliora aspettativa vita pazienti’ Video News Tumori: Avancini (UniVr), ‘con esercizio fisico -40% ansia e depressione’ Video News Ue ribadisce: “Non ci sono carenze di carburante per aerei”