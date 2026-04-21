Senza patente né assicurazione, nascondeva droga e un coltello in auto: denunciato a Lucca

LUCCA – Un posto di blocco di routine si è trasformato nella scoperta di una lunga catena di illeciti. È accaduto nella giornata di sabato 18 aprile a Lucca, quando una pattuglia di pronto intervento della polizia locale ha intimato l’alt a un’automobile, disinnescando una situazione di grave rischio per la sicurezza cittadina.

Al volante del mezzo si trovava un uomo di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine in quanto pluripregiudicato. I primissimi accertamenti hanno subito delineato un quadro critico: il conducente guidava senza patente, mentre la vettura su cui viaggiava era totalmente sprovvista di copertura assicurativa e con la revisione periodica scaduta.

A far scattare un’indagine più approfondita sono stati l’atteggiamento visibilmente nervoso dell’automobilista e un forte odore acre che fuoriusciva dall’abitacolo. Gli agenti hanno così richiesto il supporto tempestivo del Nucleo sicurezza urbana e dell’unità cinofila. I sospetti si sono rivelati fondati: grazie al fiuto dei cani, è stata scovata una dose di hashish nascosta tra i sedili anteriori. L’ispezione si è quindi estesa al resto dell’abitacolo, portando al ritrovamento nel cruscotto di un coltello a lama fissa lungo circa 10 centimetri, di cui l’uomo non ha saputo giustificare il possesso.

L’interrogazione delle banche dati ha infine completato il profilo del fermato. L’automobilista stava infatti violando un provvedimento di allontanamento, noto in gergo tecnico come Dacur, emesso nei suoi confronti dal questore e con una validità di due anni.

Al termine dell’operazione, la vettura è finita sotto sequestro e fermo amministrativo. Per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per il porto ingiustificato dell’arma e per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento. A questo si aggiungono le sanzioni amministrative per la detenzione della sostanza stupefacente e per le pesanti infrazioni stradali.

Sull’episodio è intervenuto l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei, che ha elogiato l’operato delle forze dell’ordine: “L’attività di monitoraggio del territorio da parte della polizia locale del Comune di Lucca prosegue senza sosta anche con attività ordinarie, come il controllo veicoli a bordo strada che, come vediamo, ha una grande importanza nel prevenire e reprimere reati e illegalità. Ringrazio i nostri agenti e il Comando perché la costanza delle attività e l’immediatezza del confronti delle banche dati permettono di aumentare la sicurezza di tutti”.