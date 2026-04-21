Maxi operazione antidroga a Firenze: la Dda fa scattare 21 misure cautelari

FIRENZE – È in corso in queste ore una vasta e articolata offensiva della polizia contro il traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo toscano. Le forze dell’ordine stanno dando esecuzione a un’ordinanza che prevede l’applicazione di misure cautelari a carico di 21 persone.

L’intera operazione è il frutto delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, con la direzione specifica della Direzione distrettuale antimafia. Secondo il quadro accusatorio validato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha firmato i provvedimenti, i ventuno indagati sono ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione per delinquere. All’interno di questa presunta rete criminale, operativa sul territorio fiorentino e dedita allo smercio e al traffico di droga, i soggetti coinvolti avrebbero ricoperto a vario titolo i ruoli di promotori o di semplici partecipi.

Per eseguire il cospicuo numero di ordinanze è stata schierata una vera e propria task force, guidata dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Firenze. Vista l’ampiezza del blitz, il dispositivo messo in campo vede il supporto strategico e operativo di numerosi reparti.

Sul territorio fiorentino stanno operando congiuntamente le pattuglie dei Commissariati di Empoli, Sesto Fiorentino, San Giovanni e Rifredi-Peretola, affiancate dagli uomini del Reparto prevenzione crimine toscana e dal fiuto delle unità cinofile della Questura. Le ramificazioni dell’intervento hanno inoltre richiesto il supporto di personale esterno alla provincia, con il coinvolgimento diretto delle Squadre mobili di Pistoia e di Reggio Emilia.