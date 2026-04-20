Errori in corsia e depressione: il prezzo altissimo del ‘distress morale’ per gli infermieri dell’emergenza

Un grido di allarme che da Roma risuona forte e chiaro, estendendo la sua eco fino alle corsie dei presidi ospedalieri della Toscana e di tutta la Penisola. Nei reparti di emergenza-urgenza non si combatte più soltanto contro i turni massacranti, le carenze di organico e gli stipendi inadeguati al costo della vita, ma contro un nemico silenzioso e altrettanto devastante: il ‘distress morale’. A delineare i contorni di questa crisi senza precedenti è il sindacato Nursing Up, che attraverso l’incrocio delle più recenti indagini scientifiche internazionali relative al biennio 2025-2026 descrive un sistema sanitario ormai incapace di tutelare l’etica e la tenuta psicologica dei propri professionisti.

La radice del problema risiede nell’impossibilità, causata da pesanti vincoli organizzativi e gerarchici, di agire secondo scienza e coscienza. Uno studio della Johns Hopkins University, pubblicato su PubMed Central nel novembre del 2025, certifica che il 71 per cento degli infermieri operanti nei Pronto soccorso sperimenta frequentemente questo tipo di disagio. Lavorare costantemente contro i propri valori morali porta a conseguenze cliniche dirette, tanto che le analisi della Harvard Medical School apparse su ScienceDirect evidenziano una diffusione della depressione clinica che colpisce ormai quasi un terzo del personale.

A calare il dramma nel nostro contesto nazionale è il presidente del Nursing Up, Antonio De Palma: “In Italia questo stato d’animo è alimentato dalla cosiddetta ‘medicina di corridoio’. L’infermiere troppo spesso prova un senso di colpa paralizzante perché non può garantire sufficiente privacy e dignità ai pazienti”. Il sovraffollamento degli spazi, i tempi compressi e le barelle ammassate sgretolano la dignità umana dei malati e spingono i sanitari ben oltre le soglie critiche di carico assistenziale indicate dai modelli operativi. “È qui che il fenomeno del distress morale diventa senso di colpa professionale e si trasforma in sofferenza clinica”, aggiunge De Palma. Secondo le rilevazioni dell’Università di Stoccolma e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicate su Nature, l’Italia è tra i Paesi più colpiti in Europa: il 59 per cento degli infermieri dichiara infatti di aver esaurito la propria energia vitale.

La disillusione si trasforma rapidamente nella ‘Compassion Fatigue’, l’esaurimento della compassione. I dati dei National Institutes of Health e dell’Università di Yale segnalano livelli di allarme per il 60 per cento degli operatori in area critica, con un preoccupante 39,6 per cento che sfocia in un’apatia severa. Per sopravvivere al dolore quotidiano e all’impatto emotivo di rianimazioni e decessi, si attiva un meccanismo di isolamento emotivo, codificato dalla letteratura del King’s College London su Europe PMC come ‘Grieving Etiquette’. “È uno scudo protettivo. L’infermiere si isola emotivamente per non essere travolto dal dolore dei pazienti. È una forma di alienazione”, precisa il presidente del sindacato, avvertendo che “la cosa più grave è che anche i professionisti con maggiore esperienza stanno cedendo. La resilienza viene meno perché il sistema non consente più recupero”.

Le ricadute di questo collasso etico, generato da anni di programmazione carente, si riversano inevitabilmente sulla sicurezza dei cittadini che varcano le porte dell’emergenza. L’Università della Pennsylvania, attraverso il Journal of Clinical Nursing e l’International Journal of Nursing Studies, associa il ‘distress morale’ a un incremento del 23 per cento del rischio di errori clinici e a un drastico calo della qualità dell’assistenza. Non solo: la capacità decisionale sotto stress peggiora per il 67 per cento degli operatori, come confermano i report del Karolinska Institutet su The Lancet. La conseguenza ultima è la fuga dai reparti, con quasi la metà dei sanitari pronta a rassegnare le dimissioni entro un anno, secondo gli studi dell’Erasmus University di Rotterdam pubblicati su Nursing Ethics e BMC Nursing. “Non siamo di fronte a fragilità personali, ma a un sistema che espone i professionisti a un carico etico e psicologico insostenibile. Quando chi cura è sempre più costretto a lavorare contro i propri valori, il problema non è più sanitario: è organizzativo e strutturale”, incalza De Palma.

Di fronte a un’emorragia di tale portata, che rende inaccettabile qualsiasi paragone contrattuale con altri settori del pubblico impiego non sanitario, il sindacato ha elaborato un pacchetto di richieste concrete da discutere nei tavoli di rinnovamento. Le proposte spaziano dall’istituzione obbligatoria di un supporto psicologico nei Pronto soccorso, con protocolli di defusing e debriefing dopo gli eventi traumatici, all’inserimento di precisi indicatori di benessere etico per valutare le performance dei direttori generali. Viene inoltre richiesta la definizione di nuovi standard di dignità professionale per archiviare definitivamente la pratica dei ricoveri in corridoio, affiancata da una profonda revisione contrattuale che riconosca l’usura psicologica del lavoro emotivo e garantisca turnazioni in grado di assicurare un reale distacco mentale. La sintesi finale di De Palma suona come la resa amara di un intero comparto: “L’infermiere di Pronto soccorso e delle aree di emergenza oggi si sente un ingranaggio in una macchina rotta. L’empatia è diventata un peso”.