‘Finto’ agente immobiliare scoperto dalla Guardia di Finanza di Pisa: incassate migliaia di euro di provvigioni illecite

PISA – Continua la stretta delle autorità contro l’esercizio abusivo delle professioni. Nel mirino del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pisa è finito un cittadino italiano di quarantasette anni, accusato di aver operato come mediatore immobiliare senza possedere alcun requisito di legge.

Le indagini, portate avanti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno fatto emergere una collaborazione illecita che si è protratta per oltre un anno, esattamente dal maggio 2024 al settembre 2025. Il quarantasettenne lavorava di fatto per conto di una regolare agenzia immobiliare radicata sul territorio provinciale, gestendo affari pur essendo sprovvisto del titolo autorizzativo e della fondamentale iscrizione all’albo di categoria. Grazie a questa prassi ben consolidata, il finto professionista è riuscito a intascare provvigioni per un valore di diverse migliaia di euro, somme che non gli sarebbero in alcun modo spettate.

Ora il mediatore abusivo dovrà fare i conti con provvedimenti decisamente pesanti. Le fiamme gialle lo hanno segnalato alla Camera di Commercio di Pisa, l’ente preposto a irrogare le sanzioni amministrative in materia. L’uomo rischia di dover pagare una cifra che oscilla tra i 7.500 e i 15.000 euro. La legge, inoltre, prevede una linea molto dura per i recidivi: chi reitera questo tipo di violazione rischia conseguenze penali, con la reclusione da sei mesi a tre anni e sanzioni pecuniarie che possono toccare quota 50mila euro.

I controlli, tuttavia, non si limitano al solo mediatore. La Guardia di Finanza ha infatti annunciato l’avvio di approfondimenti ispettivi anche nei confronti dell’agenzia immobiliare che si è avvalsa delle sue prestazioni, con il preciso scopo di far luce su eventuali violazioni di natura fiscale.

L’operazione condotta nel Pisano rientra in una più vasta e costante strategia a tutela del tessuto economico locale. L’azione dei finanzieri punta a difendere il lavoro dei professionisti onesti e delle associazioni di categoria, sanzionando le pratiche di concorrenza sleale e disinnescando il pericolo di truffe ai danni dei cittadini, reati che spesso trovano il loro habitat naturale proprio nelle zone d’ombra dell’abusivismo.