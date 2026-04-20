Audi, un secolo di motori sei cilindri tra prestazioni ed evoluzione

(Adnkronos) – Da oltre cento anni il motore 6 cilindri Audi rappresenta una delle espressioni più solide dell’ingegneria dei quattro anelli. Un equilibrio raro tra fluidità, compattezza e capacità di erogare coppia già ai bassi regimi, senza rinunciare alla spinta agli alti. Una formula che nel tempo ha saputo adattarsi, passando dal benzina al Diesel, fino ad arrivare alle più recenti forme di elettrificazione.

Fin dalle origini, con modelli pionieristici degli anni Venti, questa configurazione ha segnato una svolta tecnica importante. Il sei cilindri in linea, grazie alla sua naturale equilibratura, ha garantito maggiore raffinatezza rispetto ai quattro cilindri, mantenendo al contempo dimensioni più contenute rispetto ai V8. Una soluzione che ha trovato spazio tanto nella produzione di serie quanto nelle applicazioni sportive.

Nel corso dei decenni, Audi ha evoluto il concetto introducendo soluzioni sempre più sofisticate: dalla sovralimentazione con compressore volumetrico ai sistemi biturbo, fino all’integrazione con la trazione integrale quattro. Una versatilità che ha permesso al V6 Audi di adattarsi a diverse esigenze, dalla berlina da viaggio alla sportiva ad alte prestazioni.

Tra i modelli più rappresentativi emerge l’Audi 100 C4, che negli anni Novanta ha consolidato il posizionamento premium del marchio grazie a un V6 in alluminio fluido e affidabile. Più tardi, l’Audi RS4 Avant B5 ha portato il concetto su un livello superiore, con un biturbo sviluppato anche con il contributo di Cosworth, capace di trasformare la station wagon in un’icona ad alte prestazioni.

Il Diesel ha avuto un ruolo altrettanto centrale con il 3.0 TDI V6, protagonista delle lunghe percorrenze europee grazie alla combinazione tra coppia elevata e consumi contenuti. Oggi questa tecnologia raggiunge un nuovo livello con sistemi mild hybrid evoluti e doppia sovralimentazione, capaci di garantire risposte immediate e maggiore efficienza.

Sul fronte delle prestazioni, la nuova generazione segna un ulteriore passo avanti. Il V6 2.9 TFSI plug-in integra motore termico ed elettrico, arrivando a potenze complessive elevate e a una gestione della coppia ancora più sofisticata.

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