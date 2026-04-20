Dazi UE-USA, Benifei (Pd): “Servono salvaguardie: non farci prendere in giro da Trump” Video News 20 Aprile 2026 10:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’ Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Video News Gic 2026: Gen. Sciandra (Md), ‘nuove procedure per appalti Difesa tra sicurezza e riservatezza’ Video News Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del Video News Gic 2026: Marconi (Conpaviper), ‘automazione macchinari aumenta sicurezza’ Video News Gic 2026: ex ministro De Micheli, ‘Europa punti a innovazione in tutte le filiere’ Video News Odessa e Kiev sotto le bombe russe, almeno 17 morti Video News L’attacco del presidente di Confindustria Orsini: “Cambiamo chi governa in Europa” Video News Peter Magyar, da insider a nuova guida dell’Ungheria Carica altri Firenze poche nuvole enter location 20.9 ° C 21.6 ° 17.9 ° 48 % 1kmh 20 % Lun 20 ° Mar 21 ° Mer 15 ° Gio 19 ° Ven 21 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Fiaso e Fnopi rilanciano sinergia su territorio e professioni Cultura ed Eventi Un ‘tap’ per dialogare con l’IA: l’Ateneo senese brevetta un dispositivo indossabile rivoluzionario Cronaca Errori in corsia e depressione: il prezzo altissimo del ‘distress morale’ per gli infermieri dell’emergenza Demografica Mara Maionchi sul tradimento: “Perché rovinare una famiglia per cinque minuti di festa?” Lavoro Manageritalia, incontro in Vaticano su impatto dell’Ai e il ruolo dei manager SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’ Video news Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’