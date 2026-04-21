Gesti osceni in pieno centro a Massa, arrestato un 44enne

MASSA – Serata di follia in pieno centro a Massa quella di sabato (18 aprile) dove un 44enne del posto è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e atti contrari alla pubblica decenza. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, era stato sorpreso a compiere gesti osceni in una delle aree del centro cittadino sottoposte a vigilanza rafforzata istituita da un recente provvedimento della prefettura.

Quando i militari dell’Arma si sono avvicinati per contestargli la violazione per ubriachezza molesta, la situazione è rapidamente degenerata. Il 44enne, invece di collaborare, ha reagito con estrema aggressività: ha strappato dalle mani del carabiniere il verbale che stava redigendo, ha iniziato a minacciare i militari e si è dato a una precipitosa fuga a piedi tra le vie del centro. Il tentativo di sottrarsi al controllo è durato poco: i carabinieri lo hanno inseguito e bloccato in breve tempo, procedendo al suo arresto.

Oltre alla misura cautelare degli arresti domiciliari, nei confronti dell’uomo è scattato l’ordine di allontanamento immediato dalla zona rossa. La vicenda ha avuto un seguito giudiziario rapido: nella mattinata successiva il tribunale di Massa ha convalidato l’arresto. L’indagato ha avuto modo di esporre la propria versione dei fatti davanti al giudice, che ha poi disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’intervento rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara. Nelle ultime giornate, infatti, l’attività di pattugliamento delle aree sensibili dei comuni di Massa e Carrara ha portato all’emissione di altri tre ordini di allontanamento, finalizzati a garantire la sicurezza e il decoro urbano nelle zone dove la vigilanza è stata ulteriormente rafforzata.