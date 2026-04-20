Milano Design Week 2026: CIAL e Naba presentano ‘Extreme Environments’ Video News 20 Aprile 2026 14:13 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’ Video News Clara: “Basta amori tossici, ora sono più ironica e felice” Video News Milano Design Week 2026: Iqos e Devialet presentano ‘Soundsorial design’ e il suono diventa visibile Video News Adnkronos Q&A: innovazione e intelligenza artificiale abilitatori di competitività per Ssn Video News Dazi UE-USA, Benifei (Pd): “Servono salvaguardie: non farci prendere in giro da Trump” Video News Milano Design Week: Frega (Philip Morris Italia), ‘impegnati in ricerca e innovazione’ Video News Milano Design Week: Della Monica (Philip Morris Italia), ‘Iqos e Devialet uniti nel puntare Video News Milano Design Week: Demont (Devialet), ‘i visitatori saranno impressionato da Soundsorial’ Video News IA, Benifei (Pd): “Nel commercio serve per prevenire truffe e rafforzare le filiere critiche” Video News Gic 2026: Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ‘numeri record, superati i 6 mila visitatori’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 21.7 ° C 22.9 ° 20.8 ° 48 % 3.1kmh 20 % Lun 21 ° Mar 21 ° Mer 16 ° Gio 20 ° Ven 22 ° Ultimi articoli Tecnologia Dal Trono di Spade al grande schermo: Elden Ring diventa un kolossal Demografica Declino demografico nell’Ue, 53 milioni in meno entro il 2100: cosa prevede Eurostat Sport nazionale Atalanta, quanti recuperi per Palladino Primo Piano Un 23enne accoltellato a Firenze nelle vicinanze della fermata della tramvia Primo Piano Smantellati a Sovicille due bivacchi destinati allo spaccio SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’ Video news Video News Design Week 2026: Soffientini (Electrolux Italia), ‘Dna svedese mette al centro il consumatore’ Video News Design Week 2026: Samori (Electrolux), ‘presentiamo due novità rivoluzionarie’ Video News Design Week 2026: Pasini (Electrolux Italia), ‘design compenetrato nei valori della marca’