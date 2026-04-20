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Atalanta, quanti recuperi per Palladino

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il pareggio contro la Roma in casa Atalanta vuol dire sono una cosa. Per avere la certezza di partecipare all’Europa, decisiva potrebbe essere la Coppa Italia. La squadra di Palladino prepara la semifinale di ritorno in programma mercoledì contro la Lazio dopo il 2-2 maturato all’andata. 

Palladino può sorridere: l’Atalanta avrà a disposizione la miglior difesa per la semifinale.
 

Hien, Scalvini e Kolasinac saranno regolarmente a disposizione: il primo è finalmente recuperato, mentre il secondo e il terzo hanno smaltito gli acciacchi rimediati nel recente impegno contro la Roma (rispettivamente una contusione all’anca e un piccolo fastidio muscolare). 

In attesa di ulteriori aggiornamenti, Palladino recupera anche De Ketelaere al 100%. Il belga si è messo alle spalle la sindrome influenzale degli scorsi giorni e si candida per una maglia da titolare nel big match contro la Lazio. In attacco possibile conferma per Krstovic visto il grandissimo momento di forma che sta vivendo l’attaccante montenegrino.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

  

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