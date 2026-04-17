Sassuolo-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv Sport nazionale 17 Aprile 2026 11:25 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura — sport/fantacalcio webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronossport Notizie correlate Sport nazionale Il trofeo dei Mondiali 2026 fa tappa nella sede milanese di Dazn Sport nazionale Automobilismo, Fisichella e Roda con Double TT Racing nel CIGT Sprint Sport nazionale Serie A – L’Inter “vede” lo scudetto: nerazzurri in discesa con il Cagliari Sport nazionale Veronica Raineri trascina sul podio mondiale l’Italia nell’Indoor Para Skydiving Sport nazionale Becker e l’asta per trofeo Us Open 1989: venduto per 300mila euro Sport nazionale Champions League, Il Real prova ad abbattere il tabù Bayern Sport nazionale Udinese, Davis a rischio contro il Parma Sport nazionale Liverpool-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Sport nazionale Atletico Madrid-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Sport nazionale A Cesc Fabregas il Premio Bearzot: “E’ per la città di Como” Sport nazionale Champions League: Barcellona, obiettivo rimonta contro l’Atletico Sport nazionale Sinner, numero 1 già a rischio? Così Alcaraz può sorpassarlo nel ranking Carica altri Firenze cielo sereno enter location 23.4 ° C 23.8 ° 22.6 ° 40 % 2.7kmh 0 % Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 25 ° Lun 21 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Primo Piano Aggredito a coltellate a Novoli a pochi passi dal centro commerciale, c’è un fermato Ambiente ed Energia Vetrine come purificatori d’aria, il bilancio del progetto di Hippocrates Holding Salute e Benessere Sanità, 17mila partecipanti a corso Fad per aiutare i medici a lavorare con la telemedicina Tecnologia Adyen e lastminute.com, l’automazione dei pagamenti entra nel settore travel Euro Zoom Petrodollaro: cosa è e perché la sua fine segnerebbe l’inizio di un nuovo ordine mondiale SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Gic 2026: Marcantonini (Mct), ‘software con operatore Merlin porta Ai nelle costruzioni’ Video News Gic 2026: Perego (Gruppo Imer), ‘palcoscenico interessante per proporre le nostre due novità’ Video News Gic 2026: Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia), ‘grazie ad application fit nostro veicolo pronto per Video news Video News Gic 2026: Marcantonini (Mct), ‘software con operatore Merlin porta Ai nelle costruzioni’ Video News Gic 2026: Perego (Gruppo Imer), ‘palcoscenico interessante per proporre le nostre due novità’ Video News Gic 2026: Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia), ‘grazie ad application fit nostro veicolo pronto per