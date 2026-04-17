Automobilismo, Fisichella e Roda con Double TT Racing nel CIGT Sprint

(Adnkronos) – Double TT Racing è fiera di annunciare una seconda vettura al via del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. La squadra capitolina schiererà una Ferrari 296 Challenge nella classe GT Cup PRO AM 1a divisione con un equipaggio d’eccellenza. Saranno Davide Roda e Giancarlo Fisichella a portare i colori di Double TT Racing nella classe dedicata alle vetture GT Cup del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Fisichella, Ambassador Driver Ferrari, vanta anni di esperienza nelle corse a ruote coperte, oltre agli anni passati in Formula 1. Un grande apporto alla squadra romana, che è pronta ad accoglierlo nel migliore dei modi. Roda è un’altra delle novità della scuderia del 2026. Il pilota di Como sarà al via del campionato italiano con Double TT Racing per la prima volta. Impegnato anche nella Cup Light, Davide vanta esperienze nel FIA World Touring Car Championship, dove ha corso negli anni duemila. Il duo sarà al via dei quattro appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, al via nel fine settimana del 24-26 aprile all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Double TT Racing è pronto per questa nuova avventura.

Onofrio Veneziani: “per me e per tutto il team è un onore accogliere in squadra un grande pilota come Giancarlo Fisichella. Sono molto felice che al suo fianco ci sia un pilota esperto e di valore come Davide Roda”.

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