Vela: Livorno alza le vele sull’inclusione, la Settimana Velica Internazionale  2026 tra sport, formazione e futuro

(Adnkronos) – Dal 24 aprile al 3 maggio torna protagonista il mare con la Settimana Velica Internazionale 2026, appuntamento che unisce competizione, cultura e inclusione. Il capoluogo toscano si prepara ad accogliere atleti, giovani e delegazioni da tutto il mondo, confermandosi hub internazionale della vela. Cuore dell’iniziativa la sinergia tra Accademia Navale, istituzioni e circoli velici, con un programma ricco di regate storiche e nuove opportunità per i giovani. Spazio anche alla vela inclusiva, con progetti dedicati e imbarcazioni accessibili a tutti. Tra gli eventi di punta la Ran 630 e la Naval Academies Regatta, simboli di sfida sportiva e cooperazione internazionale. Non solo sport: mostre, conferenze e iniziative culturali animeranno la città e il Villaggio della Vela. Coinvolte scuole, famiglie e appassionati in un calendario pensato per tutte le età. Livorno diventa così laboratorio di formazione, integrazione e diplomazia sportiva. Un’edizione che guarda al futuro senza dimenticare tradizione e identità marittima.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)